Advierten denuncias por delitos electorales en elección judicial

Este martes se podrían presentar las denuncias que se han recabado por delitos electorales en la elección judicial en Querétaro, principalmente por coacción del voto y uso de programas sociales, adelantó el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital, al referir que, desde que se aperturó una línea para denunciar “mapaches”, se han recibido decenas de denuncias.

No obstante, remarcó que, hasta el momento, se tiene más de 37 que cuentan con evidencias, ya sea mediante fotografías, vídeos, audios o textos, los cuales serán remitidos a las autoridades correspondientes.

Algo que dijo que llama la atención, es que todas refieren a acciones promovidas por el Partido Acción Nacional solicitando apoyo para perfiles ligados a Morena, lo que generó enojó de la base partidista que argumenta que es una señal de que “se entregará en el 2027”.

“Vamos a juntar toda la evidencia, audios, vídeos, mensajes, denuncias que nos han llegado tanto de ciudadanos como de funcionarios que no están de acuerdo con que los obliguen a esto y vamos a presentar las denuncias el martes con todas las pruebas e información que sigue llegando”, compartió.

Recordó que la línea de WhatsApp: 4464119842 sigue abierta para recibir los actos ilegales o en contra de la ley electoral que se hayan registrado en este proceso, y en donde se encontró la promoción de acordeones de Acción Nacional coinciden en el 91.7% con los acordeones de la 4T.

Lamentó lo sucedido en esta jornada, ya que consideró que pocas personas votaron a conciencia tras el análisis de candidaturas, y una mayoría lo hizo con “miedo” para no perder su apoyo social, pero recordó que este tipo de acciones son sancionadas hasta con 9 años de prisión.

No obstante, dijo esta elección es un cambio de fondo del sistema político mexicano, pero dudó que esto pudiera resolver los problemas en el sistema de justicia, ya que lo que se necesita es que se agilicen los procesos de investigación, que se optimice la procuración de justicia, que no existe impunidad, algo que no se abordó en las urnas este domingo.

Por parte del partido Morena, la dirigente estatal Gisela Sánchez, reveló que a también a las redes sociales del partido les llegaron quejas de presuntas prácticas que podrían ser delitos electorales, las cuales sentenció “se les dará seguimiento”.

Aunque no puntualizó si habrá denuncias ante la fiscalía, señaló que representantes del partido como el diputado federal Gilberto Herrera Ruíz también está evidenciando estos hechos.

En sus redes sociales Herrera Ruíz, ha mostrado chats en los que se habla de condicionamiento del voto, además asegura que hay movilización de personas beneficiarias de programas sociales y toma de fotografías de quienes acudieron a votar.