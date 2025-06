Respalda Kuri elección judicial pese a rechazar reforma

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, respaldó la elección judicial al acudir a emitir su voto, pero reiteró su rechazo hacia la reforma al Poder Judicial, al insistir en que “no era la forma de cambiarlo”.

El mandatario estatal recordó que, desde un principio, se opuso a la reforma impulsada por la 4T, al considerarla como riesgosa para la impartición de justicia en México. Sin embargo, en vez de no participar o anular sus boletas, decidió votar por los perfiles que consideró mejores, y defendió que con ello ejerció su derecho constitucional.

“En mi caso, siempre he dicho que es un derecho que no podemos dejar pasar y que tenemos que buscar que quede la mejor gente, aquellos que creemos que pueden ser mejores jueces, independientemente de que yo estoy convencido que el cambio de Poder Judicial no era la forma de hacerlo”, dijo.