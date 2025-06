Madurar para el 2027

¿Por qué MORENA sigue arrasando a pesar del colapso del sistema de salud? ¿Por qué MORENA gana aún y con la crisis de seguridad?

La respuesta es muy compleja, pero podemos resumirla a gran escala en que MORENA está hablando de lo que le importa a la gente, eso no significa que diga la verdad, ni que haga siempre todo mal ni bien, significa que habla de lo importante para la GENTE, y sorpresa: LA GENTE ES LA QUE ELIGE A SUS GOBERNANTES. (Buenos y malos)

Mientras que del otro lado, hay un sector de la oposición que cree, que la gente quiere que le hablen de donde está AMLO, de lo que hace su hijo, de teorías de conspiración panfleteras, de Venezuela, de Cuba, de dictaduras y todo esto, para poder ir y gritarle en la cara a la gente: ¡YO TENÍA RAZÓN!

A un año de la elección de 2024, pareciera que como opositores no aprendimos nada, pareciera que muchos siguen sin entender que el camino no va por ahí, seamos críticos, PERO OBJETIVOS, hablemos a la gente sobre lo que les interesa, lo que importa, sobre su acceso a la salud, la seguridad de su familia, la educación de sus hijos, su calidad de vida, LA LIBERTAD.

Entre más tiempo tardemos en madurar como opositores, más trabajo costará poder competir electoralmente a MORENA, y aunque no se trata de “ganar por ganar”, mientras no seamos competitivos no se puede luchar por lo que se ama, ni rescatar lo que esté en riesgo, si aman la democracia y la libertad, comencemos por madurar.