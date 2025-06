Las malditas prioridades

Creo, que muchas veces manejar un país, es como manejar un hogar, con un grado infinitamente más alto de complejidad, sin embargo si en tu casa tuvieras goteras, no pudieras pagar medicinas y hasta debieras la renta, y decidieras usar la tarjeta de crédito o tu ingreso para cambiar tu coche, seguramente te tacharían de irresponsable e incongruente.

A nivel internacional, de los países parte de la OCDE, México es de los que peor nivel educativo tiene, la prueba PISA, lo respalda, es de los países con un peor sistema de salud y de los más inseguros de los casi 150 países medidos. Al país le sobran diagnósticos, AMLO escribió 5 libros diagnosticando los males nacionales y prometiendo solucionarlos, ante las graves carencias de nuestro México, vino la indiferencia, la descalificación, miles de millones de pesos destinados a seguridad, turismo, salud, promoción de la inversión y hasta educación, fueron desviados para satisfacer los caprichos de un hombre enfermo de poder y venganza. Canceló un aeropuerto que sería de primer nivel, dilapidando 300 mil millones de pesos, devastó la selva y se gastó 560,000 millones de pesos en el tren Maya que en días de alta afluencia llega al 50% de ocupación, la mayor parte del tiempo sus vagones viajan vacíos, construyó ,aún norefina ni madres, la refinería “Dos Bocas” terminará costando 400,000 millones de pesos, de todos, el más inútil de los caprichos del ex presidente fue “revivir” Mexicana de aviación, hoy ya no opera y se gastaron 35,000 millones de pesos de nuestra lana.

En los números no hay dogmas, López Obrador dilapidó el dinero de los mexicanos en reverendas tonterías, proyectos inviables o poco rentables, según el por qué todo lo anterior estaba plagado de corrupción. ¿A cuántos corruptos o corruptas metió a la cárcel? A nadie.

Su última venganza personal fue contra el poder judicial, durante gran parte de su gobierno la SCJN, y varios juzgados, fueron los últimos diques que pudieron detener abusos y arbitrariedades, una y otra vez el ex presidente lamentó que la corte no lo dejara hacer lo que se le diera la gana, juró venganza y la consiguió, este fin de semana, nos gastamos 13,000 millones de pesos en una elección judicial que fue todo menos concurrida. Dicen que somos el primer país en elegir de esta manera a jueces y magistrados ¿por algo será no? Si fuera una buena práctica, muchos países lo harían.

Así que meses después seguimos pagando berrinches y afrentas personales, de un ex presidente lleno de complejos. Hay un nuevo poder judicial y esperemos y trabajemos porque funcione y logre que vivamos en un país más justo, por qué eso si, de qué hay rezago y podredumbre en el sistema, lo hay.

Y por acá también algunas prioridades fallan, basta ver el edificio BLOQUE, que costó más de 900 millones de pesos, y que está además, enclavado en una zona muy pobre de la ciudad, le tocará a Felifer Macías sacarle provecho a una herencia bastante polémica.