Mi experiencia en “Género UAQ”

Mi camino en “Género UAQ” comienza desde 2018, año en el fungí como responsable del Centro de Documentación Cecilia Loría Saviñón, un trabajo que me apasionaba debido a mi formación como bibliotecóloga, pero que pronto se convertiría en mucho más. Durante esos primeros años, me dediqué a sistematizar documentos, artículos y materiales sobre estudios de género y diversidad sexual, construyendo un archivo que nos serviría como una memoria histórica acerca de las luchas por la igualdad dentro de nuestra universidad.

En 2021, presencié la primera gran transformación cuando nos convertimos en la “Coordinación de Igualdad de Género”. Durante este periodo, participé activamente en la elaboración de materiales informativos, en la organización de eventos académicos, y en la construcción de redes con otras instituciones.

El 2023 marcó un punto de inflexión en mi trayectoria personal e institucional. La Coordinación evolucionó a “Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación”. Fue entonces cuando asumí la Coordinación de Diversidades y Disidencias Sexuales, un reto que me permitió integrar mi formación en psicoterapia psicoanalítica con mi compromiso con los derechos LGBTIQANB+. Diseñamos desde la coordinación rutas y guías para la transformación institucional, impartiendo también talleres y campañas para crear espacios seguros para la comunidad LGBTIQANB+.

Ahora, en 2025, miro con orgullo cómo hemos llegado a ser la “Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para la Cultura de Paz”.

En estos años he visto crecer una semilla hasta convertirse en un árbol robusto con ocho coordinaciones especializadas. He sido testigo y partícipe de transformaciones que e su momento parecían imposibles. Y, sobre todo, he aprendido que la verdadera transformación institucional ocurre cuando hacemos espacio para voces diversas, cuando escuchamos historias que nunca antes habían sido contadas.

Mi historia personal se entreteje con la Dirección. Ambas hemos crecido, nos hemos reinventado y seguimos avanzando hacia un horizonte donde la universidad sea un espacio para todas las personas. El camino sigue, los desafíos persisten, pero la dirección es clara: hacia una comunidad universitaria cada vez más inclusiva, igualitaria y comprometida con la cultura de paz.