Pide Kuri respaldo al Sistema Batán; llama a no politizarlo

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, pidió el respaldo de los legisladores locales y federales para la aprobación del sistema “Batán, Agua para Todos”, además de que llamó a actores de oposición a no utilizar el tema para generar disputas políticas sobre el abasto de agua.

Luego de haber presentado la iniciativa ante la Cámara de Diputados y ante el Congreso Local, el mandatario estatal aseguró que el proyecto garantizará el abasto de agua potable por al menos 50 años a la Zona Metropolitana, por lo cual confió en que las diferentes fuerzas políticas de ambas cámaras darán visto bueno a la obra, como ya lo hicieron el gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua.

“Esta en manos de ellos, yo quisiera pedir con todo respeto su apoyo, no para un gobernador, no para un partido político, es un apoyo para Querétaro”, dijo el gobernador, quien ante el probable rechazo de la oposición hacia la propuesta, apuntó: “Ojalá no lo politicen porque no están pensando en un servidor, están pensando en la gente que se va a quedar sin agua en poco tiempo”.