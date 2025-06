“El Batán, Agua para Todos”, otro ejemplo de gobiernos que ven por el futuro de Querétaro: Agustín Dorantes

En el marco de las actividades previas a su Primer Informe Legislativo, el Senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, se reunió con los integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ), que preside Ofir Aragón Nieves, para reiterar la importancia de la sociedad organizada para defender a Querétaro.

Agustín Dorantes dijo que gracias a sus gobiernos, Querétaro es ejemplo del desarrollo que hoy plantea nuevos retos como es el caso del abasto de agua, y que dijo, será atendido de manera responsable y visionaria por el proyecto de El Batán Agua para Todos que impulsa el gobernador Mauricio Kuri.

“México se tiene que parecer más a Querétaro. Lo que anunció el gobernador de Economía Circular para el cuidado y mejor aprovechamiento del agua es el camino correcto. Los ingenieros no me dejarán mentir. Existe la tecnología para que el agua que usamos la podamos usar sin ningún riesgo. Y hoy lo que va a hacer Querétaro es no usar más agua, sino aprovechar más el agua que tenemos y de esta forma garantizar el agua para las futuras generaciones”.