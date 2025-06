La baja participación ciudadana en elección judicial sí es un golpe al gobierno de Claudia Sheinbaum: Marcela Ávila

La baja participación ciudadana en la elección judicial sí es un golpe al gobierno de Claudia Sheinbaum, explicó la académica y especialista en materia electoral Marcela Ávila Eggleton, al recordar que se trató de una bandera de campaña para la elección presidencial y que, además la titular el Ejecutivo federal estuvo promoviendo este ejercicio de manera personal.

Expresó que el partido en el poder y la presidenta, esperaban una mayor participación, sobre todo al considerar el apoyo que se tuvo en la elección presidencial, pero resaltó que lo que debería cuestionarse es la legitimidad que tendrán las personas juzgadoras que fueron electas con un porcentaje tan bajo.

“A diferencia de lo que se ha manejado en las mañaneras a lo largo de esta semana, yo creo que sí es un golpe al gobierno de la presidenta Sheinbaum, porque fue su bandera, si no hubiera sido una bandera de ella en su campaña podría verse como una derrota para el partido, pero creo que aquí sí toma un componente personal porque ella lo promovió con mucha fuerza y al final del día vemos una ciudadanía que no compró el proyecto”.

La analista advirtió que la democracia no se reduce al acto de votar, y se ha confundido solo con elecciones, y se ha generado una visión de que todo lo que pasa por las urnas es “automáticamente legítimo” y aquello que no, se etiqueta como “corrupto” o “autoritario”, cuando el voto es solo uno de los mecanismos de la democracia.

Uno de los temas a resaltar, también dijo que es el de votos nulos, boletas en blanco o con consignas, que, no pueden interpretarse únicamente como errores o confusión del electorado, ya que podría ser un mensaje de la percepción de la ciudadanía de que algo como que no funciona.

“Pues quizá los propios ciudadanos tienen más claro de lo que pensamos, que no todo debe someterse a las urnas, que la justicia en específico no debería de someterse a las urnas porque no es una cuestión de popularidad. Y bueno, pues en ese sentido la gente nos involucró con el proceso”.

Otro factor clave, mencionó que fue la ausencia de los partidos políticos en la movilización electoral, y aunque varios de los perfiles postulados estaban vinculados a Morena, la ciudadanía sí separó la preferencia por el partido de estas decisiones.

Esta elección, indicó que pide reflexionar sobre qué debe ser elegido a través de las urnas y qué no, ya que democratizar no es sólo elegir, y se tiene que revisar la construcción de un orden político donde “las elecciones no se coman a la justicia”.