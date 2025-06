Xóchitl Gálvez descarta formar partido y apuesta por impulsar perfiles ciudadanos

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en su visita a Querétaro, descartó la posibilidad de conformar un nuevo partido político, sin embargo adelantó que estará trabajando para impulsar perfiles ciudadanos para futuros procesos electorales.

“Con muchos xochilovers seguimos pensando qué hacer para 2027, y después de ver el fracaso en la elección judicial entendemos que la gente no está del todo contenta con lo que está pasando en el país”.

Resaltó que seguirá siendo cercana al partido Acción Nacional, pero no tiene considerado el militar en este o algún otro partido político, pero sí se impulsarán mejores perfiles emanados de la ciudadanía.

Al ser cuestionada sobre, sí volvería a buscar la presidencia de la República, rechazó esta posibilidad, así como cualquier otro cargo, pero recalcó que estaría buscando impulsar nuevos perfiles y que no comiencen desde cero.

Ante la elección judicial, apuntó que hubo rechazo ciudadano, debido a que no le pareció adecuado ante el desconocimiento de las candidaturas y el uso de acordeones, y conociendo que el “dedazo” salió de palacio Nacional.

“Eso no es democracia, eso es una farsa y por supuesto que no me iba a prestar a lo que ocurrió el pasado domingo”, concluyó.