Damián Zepeda critica la reforma judicial y analiza el panorama político

En una entrevista realizada por Publimetro Querétaro, el exsenador y expresidente nacional del PAN, Damián Zepeda, abordó temas clave como la reciente elección judicial, los resultados electorales en Veracruz y Durango, y el panorama político del país. Con una postura crítica, Zepeda compartió su perspectiva sobre los retos del sistema de justicia y las dinámicas políticas actuales.

Reforma al Poder Judicial: un modelo fallido

Zepeda calificó la elección judicial como un “fracaso” desde su diseño. Argumentó que, aunque comparte el diagnóstico de la necesidad de reformar el sistema de justicia, la solución implementada no solo no resuelve los problemas, sino que los agrava. Citó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, que revelan que en México se cometen 30 millones de delitos al año, de los cuales el 90% no se denuncian, solo el 7% derivan en carpetas de investigación, el 3.5% llegan a un juez y apenas el 1% resultan en una condena.

“El Poder Judicial solo ve el 3.5% del problema. Los problemas reales son que la justicia es lenta, cara y lejana. La solución debería ser juicios orales, mecanismos alternativos de solución, defensorías públicas fortalecidas y justicia digital, pero nada de eso se atendió”, señaló. Para Zepeda, la elección judicial fue un ejercicio político impulsado por el gobierno federal y Morena para “invadir” el Poder Judicial, en respuesta a conflictos con la Suprema Corte.

Criticó la baja participación del 12-13% en la elección, con un 9% de votos válidos, y cuestionó la legitimidad de un Poder Judicial electo por un porcentaje tan reducido. Además, señaló irregularidades como la falta de transparencia en la selección de candidatos, la complejidad de las boletas con cientos de nombres y la ausencia de información clara sobre los perfiles, lo que derivó en una elección dominada por acordeones y votos movilizados. También expresó preocupación por el Tribunal de Disciplina Judicial, que podría ejercer presión sobre los jueces electos, comprometiendo su independencia.

Zepeda propuso que Querétaro, al no haber realizado su elección judicial junto con la federal, tiene la oportunidad de corregir los errores observados. Sugirió mejorar los filtros para candidatos, garantizar que los jueces sean identificables para los ciudadanos y asegurar la independencia del Tribunal de Disciplina Judicial con perfiles de prestigio reconocido.

<i>“Querétaro puede poner el ejemplo, porque tiene el primer lugar en Estado de derecho según el World Justice Project, un factor clave para la inversión”</i>, afirmó.

Resultados electorales en Veracruz y Durango

Sobre las elecciones en Veracruz y Durango, Zepeda destacó que Morena fue el gran perdedor. En Durango, subrayó la victoria del PAN en la capital, liderada por un perfil panista que se reeligió, lo que calificó como un triunfo claro frente a la derrota de Morena, que quedó en tercer lugar. En Veracruz, reconoció la crisis interna del PAN tras la traición de figuras relevantes del partido, pero destacó el avance de 14 a 34 municipios ganados, a pesar de la ruptura de la alianza con el PRI y la pérdida de 500 mil votos por parte de Morena. “Es el inicio del futuro para el PAN en Veracruz”, afirmó, señalando también el crecimiento de Movimiento Ciudadano en el estado.

Regulación de contenidos digitales para menores

Zepeda expresó su apoyo a la iniciativa del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, para regular los contenidos digitales dirigidos a menores.

<i>“Comparto el objetivo. La tecnología ha cambiado la vida con cosas positivas, pero también con riesgos”</i>, dijo.

Como padre de tres hijos, destacó la importancia de proteger a niños y adolescentes en su etapa formativa, regulando su acceso a información para prevenir abusos, fraudes, extorsiones y problemas psicológicos como el bullying. “No se trata de invadir la vida de la gente, sino de garantizar un crecimiento sano”, afirmó, respaldando un enfoque cuidadoso que no coarte libertades.

Relación con el PAN y propuestas para el futuro





Zepeda habló de su relación con figuras clave del PAN, como Ricardo Anaya y el gobernador Mauricio Kuri, a quienes calificó como amigos y activos valiosos del partido. Sobre la dirigencia nacional, señaló diferencias con la anterior, pero valoró el esfuerzo del actual líder, Jorge Romero, por incluir voces críticas. Propuso una renovación profunda del PAN, con énfasis en acercarse al ciudadano, recuperar la identidad del partido y elegir candidatos competitivos mediante primarias abiertas, similares al modelo estadounidense.