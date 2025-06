Trabajo en calle y resultados, lo que la gente de la Sierra quiere: Agustín Dorantes

El Senador Agustín Dorantes concluyó esta mañana su gira de trabajo por los municipios serranos de Querétaro, visitando Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, para refrendar su compromiso con la atención de los temas cruciales para su desarrollo, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía para que se involucre en la evaluación de sus representantes.

En Jalpan de Serra, en el marco de su Primer Informe Legislativo, el senador por Querétaro aseguró que revisará y hará suyas las diversas inquietudes planteadas por los ciudadanos en temas prioritarios como: el fomento al turismo, la mejora en el abasto de energía eléctrica, la atención a la infraestructura de las carreteras federales 120 y 57, el ercado minicipal y también, una mayor atención a la seguridad.

Al ser cuestionado sobre el proceso electoral de 2027, el senador insistió en que la mejor carta de presentación del panismo son sus buenos gobiernos. Reconoció que, si bien existen grandes pendientes como el combate a la pobreza, es fundamental defender a Querétaro para asegurar que nadie se quede atrás.

“La mejor carta de presentación del PAN deben ser sus gobiernos. La ciudadanía lo que más nos pidió es tener servidores públicos cercanos y yo he aprovechado mi informe para que la gente me sienta cercano. Estoy prácticamente recorriendo los 18 municipios y me estoy ayudando de los medios de comunicación y de las estrategias de publicidad para que la gente sepa que estoy trabajando, porque luego vengo, por ejemplo aquí a Jalpan, y no se enteran de que vine a Jalpan; o sea que necesito que la gente sepa que me la estoy rifando por ellos. Acción Nacional va a salir con buenos gobiernos, en unidad y con perfiles que estén al servicio de la gente”.