Defiende Kuri Sistema Batán; reprocha reclamos de oposición

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, defendió el proyecto del sistema “Batán, Agua para Todos” de las críticas de opositores, y cuestionó en especial a personajes de Morena por tener un discurso de “cinismo” cuando se trata de obras en la entidad.

Luego de que la semana pasada ingresara la iniciativa del proyecto a la Cámara de Diputados y al Congreso Local, el mandatario estatal afirmó que existe voluntad de algunos legisladores morenistas de respaldarlo. Sin embargo, señaló que otros han descalificado la propuesta “sin conocimiento”, con el afán de crear confrontación.

“Yo quisiera que todos tengamos un poco de autocrítica. (…) Yo como empresario no todo me salía bien, como servidor público tampoco todo me sale bien, lo que sí les puedo decir es que siempre tengo la mejor de las intenciones y nunca estaré pensando en cómo lastimar a otra persona para que me vaya bien, creo que eso es cinismo”, dijo.