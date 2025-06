PRI inicia gira nacional rumbo a 2027, apuesta por fortalecer estructura territorial

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrancó formalmente sus trabajos de reorganización con miras al proceso electoral de 2027, informó Jorge Meade Ocaranza, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, quien destacó que se trata de un plan estratégico.

“Hoy estamos iniciando una gira por todo el país con nuestros comités estatales, aquí en Querétaro iniciamos para los trabajos de organización de nuestro partido para la elección del 2027”, remarcó.

Dicho plan, explicó que busca potencializar lo que el PRI sabe hacer, que es tener estructuras de partido, comités municipales, comités seccionales, sectores y organizaciones, esto para llegar a un futuro proceso electoral con gran presencia, y que, en 2026, quienes aspiren ya estén trabajando en territorio.

“Queremos que nuestros candidatos a los diferentes cargos salgan de nuestra militancia, que sean los hombres, las mujeres del partido, los jóvenes, a quien se privilegie en las candidaturas, conocemos que cada estado tiene un reto distinto, la enorme complejidad que tiene, pero aquí en Querétaro tenemos comités municipales renovados”.

Durante este anuncio, Meade Ocaranza, abordó el tema de las alianzas y coaliciones, la cuales sentenció que se harán solo sí favorecen al tricolor, ya que no se quieren más coaliciones donde el PRI no sume o al PRI no le sumen, por lo que no están descartadas, pero no se apostará solo a esta figura.

“Ya no vamos a quitar a nuestros cuadros por ir en una coalición, y poner a otro que no le convenga al partido, pero para ello tienen que trabajar y ser competitivos”, sentenció.

Asimismo, retomó lo vivido en las pasadas elecciones en Durango y Veracruz, en donde señaló que la “coalición inteligente entre el PRI y el PAN”, permitieron el triunfo en Durango, mientras que en Veracruz se compitió en solitario y se demostró que se le puede ganar a “Morena”. En particular, criticó que en Querétaro se hubiese estado en una zona de confort, esperando la candidatura del PAN para “colarse” en regidurías.

Finalmente, reiteró su rechazó en contra de la reforma y elección judicial, por lo que insistió en la necesidad de su nulidad, ante un proceso inaceptable y con la inclusión de “criminales” en el Poder Judicial.