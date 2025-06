Rod Stewart regresará al Estadio Corregidora tras 36 años de su histórico concierto en México

El cantante británico Rod Stewart volverá a presentarse en el Estadio Corregidora de Querétaro el próximo 9 de octubre, escenario en el que ofreció dos conciertos en 1989 que marcaron un momento clave en la historia musical del país, según reportó el medio Latinus.

Stewart, intérprete de éxitos como “Da Ya Think I’m Sexy?”, “I Don’t Want to Talk About It” y “Sailing”, regresa al recinto que lo recibió hace 36 años y que fue parte de una nueva etapa de conciertos masivos en México, en una época en la que el rock enfrentaba restricciones y censura por parte del gobierno.

El anuncio del evento revive el recuerdo de aquel año, cuando medios y testimonios calificaron a Querétaro como “La Berlín mexicana”, en referencia a la represión al género y a la coincidencia con la caída del muro de Berlín.

Rod Stewart estará acompañado por invitados especiales como Paul Young, UB40 y Earth, Wind & Fire “The Experience” feat. Al McKay.

Los precios de los boletos van desde los 700 hasta los 5 mil 900 pesos. En la zona de platea sur tienen un costo de mil 400 pesos, mientras que en cancha oro ascienden a 3 mil 600.