Sondeo revela desconocimiento ciudadano sobre proyecto Batán en Querétaro

Las y los legisladores locales de Morena y activistas, realizaron un ejercicio de consulta ciudadana respecto al Batán, cuyos resultados serán debatidos en los foros y parlamento abierto que se realizarán en el Congreso local.

En este ejercicio, que se realizó al exterior de la Alameda Hidalgo, aseguraron que ocho de cada 10 personas aún desconocen la posible realización del proyecto, así como sus implicaciones para el estado.

Eric Silva, explicó que solo se obtuvo una muestra ciudadana, y la intención no es que tenga la validez de un plebiscito o algún otro ejercicio vinculante, pero sí que sea una forma de orientar el trabajo de los representantes sociales.

“Prácticamente ocho de cada diez personas no conocen el proyecto y las últimas dos solo han escuchado pero no saben a ciencia cierta de qué sirve y cuál es el trasfondo del proyecto”.

Remarcó que no existe una postura de rechazo al proyecto, incluso se ve bien el reutilizar y tratar el agua, sin embargo, México sería el primer país en utilizar agua tratada para consumo humano, por lo que dijo serán responsables para evitar que se genere un problema de salud pública y una de las opciones sería empezar con proyectos o pruebas a menor escala.

En este mismo tema, Rosalba Vázquez, expresó que se tiene la duda ante las especificaciones de la norma oficial 127-SSA1-2021, en donde se señala que el agua tratada no puede ser para consumo humano, pero está consulta surgió a partir de las peticiones ciudadanas que querían participar y tener mayor información.

“No estamos diciendo que no debe tratarse, porque estamos en un estado donde hace falta, pero como lo contempla la iniciativa no, por lo que estipula la norma oficial”.

En la información que se les ha brindado, destacó que solo se habla de aguas residuales y no se hace diferencia entre el agua que proviene de la industria o de hospitales o unidades de salud.

La NOM, establece que el agua para uso y consumo humano, “es toda aquella que no causa efectos nocivos a la salud y que no presenta propiedades objetables o contaminantes en concentraciones fuera de los límites permisibles y que no proviene de aguas residuales tratadas”.

El próximo martes iniciarán discusiones en comisiones unidas del Congreso del Estado.