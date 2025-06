Alertan posible uso político de reformas: El Batán, Poder Judicial y Ley Kuri, podrían convertirse en “moneda de cambio”, advierte diputado de Morena

El diputado local de Morena, Sinuhé Piedragil, advirtió que iniciativas clave como el proyecto hídrico El Batán, la reforma al Poder Judicial y la llamada “Ley Kuri” corren el riesgo de convertirse en “moneda de cambio” dentro de negociaciones políticas en el Congreso del Estado, pese a que cada una posee implicaciones técnicas, sociales y jurídicas distintas que requieren rutas independientes de análisis.

“Híjole, dicen en mi rancho que piensa mal y acertarás, yo creo que quieren ponerlas ahí en el juego de las posibles negociaciones que podamos tener, la reforma al Poder Judicial, la ley Kuri y la del Batán”.

Ante el cronograma de la Secretaría de Finanzas para arrancar la licitación en el mes de julio, Piedragil Ortiz, apeló a tener el tiempo para un análisis profundo, que se cuente con con toda la información que permita tener viabilidad financiera y sobre el cuidado de la salud.

Sobre su postura particular respecto al proyecto, sostuvo que aún no ha definido una posición, ya que continúa revisando los anexos de la iniciativa, especialmente en materia financiera, ya que es un compendio de más de mil 500 fojas, en donde comentó que no se incluyeron los balances financieros de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), lo cual es clave para la revisión de la viabilidad financiera.

Por ello, lamentó que la coordinación de Morena no haya convocado a todos los legisladores del partido para analizar el expediente de forma colectiva, aunque junto con sus compañeros Sully Yanira Mauricio Sixtos, Homero Barrera y Ulises Gómez de la Rosa, se agruparon para este análisis.

Sobre la existencia de dos corrientes dentro de Morena en el Congreso local, confirmó que existen los fundadores del movimiento y quienes provienen de otros partidos como el PAN, lo que podría influir en esta discusión.

En contraste, el partido aliado de la 4T, PVEM, resaltó que se observa como un proyecto viable, en el que existe la confianza que se ponderará la calidad del vital líquido.

“Yo creo que es un proyecto muy viable, pero tenemos que seguir revisando todo el conjunto de normas y el estudio que se va a realizar”, enfatizó Perla Patricia Flores Suárez, coordinadora del grupo legislativo y presidenta de la comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático.

El ejercicio informativo que se realizó en las comisiones unidas, de Planeación y Presupuesto y Desarrollo Urbano, remarcó que aclaró muchas dudas que se tenían al respecto, sin embargo, agregó que se continúa en la revisión del total de los documentos anexos.