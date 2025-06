Proyecto Batán no debe ser aprobado sin aval de la ciudadanía; PT planteará aplicación del principio precautorio

“El proyecto Batán no debe ser aprobado si no tiene el aval de la población”, conminó el secretario general de Morena Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, quien destacó que, como partido, buscarán que este tema no se partidice, esto luego de la difusión de información con logos del Partido Acción Nacional.

“Es un tema que se tiene que socializar con toda la población que va a estar, directa e indirectamente, involucrada con este abastecimiento, con esta propuesta de abastecimiento de agua. Nosotros como partido político lo hemos dicho, vamos a buscar que no se partidice este tema de batán, ya que me parece que sobrepasa las dimensiones partidistas, creo que va más allá de la ideología de cada partido”.

Negó que existe un rechazo de facto, sino que se debe tener la certeza de que se tenga toda la información, y sobre todo la garantía de que las aguas residuales si podrán ser de consumo humano.

Por ello, respaldó el planteamiento de la realización de foros, debates y análisis con expertos, para conocer cuál es la mejor estrategia para combatir el estrés hídrico que afecta a la entidad, los cuales deberían ser convocados por los diferentes niveles de gobierno, pero que no se ciña a un grupo sino a toda la población, tratándose de un tema complejo.

En este mismo tema, la diputada Claudia Díaz, del PT, se sumó a la petición de Parlamento Abierto y defendió la aplicación del principio precautorio ante la incertidumbre científica sobre los posibles riesgos a la salud humana que implicaría el uso de agua tratada para consumo humano.

“Vamos a tutelar y vamos a estar haciendo sensible el tema a poder orillar este tema al principio precautorio. Este principio, lo emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y establece este principio cuando hay un enfoque para la toma de decisiones, donde existe una incertidumbre científica, especialmente cuando existe un riesgo o daño grave a la salud humana o animal”.

Por lo cual, sentenció que el proyecto debe analizarse desde cuatro componentes: técnico, financiero, jurídico y social. Aunque se está en la revisión de los aspectos legales y presupuestales, apuntó que es la parte social la que hoy exige mayor atención, ya que en los trabajos de cercanía con la población se observa falta de socialización, por ello la necesidad de un Parlamento Abierto.

La legisladora también rechazó presiones relacionadas con el calendario financiero propuesto por el Ejecutivo estatal, que contemplaba iniciar licitaciones en julio, ya que dijo no se aprobará nada fast track, por lo que llamó a los diputados de la 4T, a analizar el proyecto bajo el marco de la legalidad y no por intereses políticos o de partido.