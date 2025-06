Sufre Querétaro desabasto en 1 de cada 3 recetas médicas; lo atribuyen a la federación

Pese a que el estado de Querétaro cuenta con un abasto de medicamentos del 95%, el 29% de las recetas médicas no han sido surtidas por completo en este año. Así lo reconoció la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, quien atribuyó el desabasto a una discrepancia con el IMSS Bienestar.

La funcionaria destacó que, con la apertura del Centro de Distribución de Medicamentos en 2022, la entidad pasó de una existencia de insumos del 70% al 95% en tres años. Sin embargo, señaló que en el primer tercio del año, el surtido de recetas médicas en hospitales estatales cayó a un 71%, debido a que el IMSS Bienestar no accedió a incorporar a Querétaro a su licitación de medicamentos.

De acuerdo con la doctora, su dependencia se acercó a finales del año pasado a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud para que, pese a no estar adherido al IMSS Bienestar, el estado pudiera comprar medicamentos a un mejor precio, incorporándose a su licitación o haciendo un convenio para que los proveedores dieran los mismos precios.

Sin embargo, indicó que no se llegó a un acuerdo con la instancia federal, por lo cual su secretaría tuvo que salir a comprar medicamentos como ácido fólico, ibuprofeno, atorvastatina, telmisartan, esomeprazol y otros insumos fuera de existencia que son utilizados para tratar enfermedades crónicas.

“Desafortunadamente no procedió, y precisamente es ese descenso del 71 por ciento donde nosotros esperábamos ya que la licitación federal avanzara, empezar a recibir insumos y no sucedió así. Entonces, nos vimos en la necesidad de hacer nuevamente un análisis, identificar cuáles eran las principales claves no recibidas de esa compra consolidada”, dijo.