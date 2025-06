Catem denuncia falsificación de firmas y presiones indebidas en Querétaro; exigen actuar a Fiscalía

En conferencia de prensa, representantes del sindicato CATEM denunciaron una serie de irregularidades en al menos cinco empresas del estado de Querétaro, en las que se han detectado firmas falsificadas de trabajadores, presiones a empresarios y procedimientos sindicales exprés para obtener contratos colectivos sin respaldo legítimo de la base trabajadora, señaló Erick Osornio, secretario general en Querétaro.

Desde noviembre de 2024, se han presentado 120 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por el uso indebido de firmas de trabajadores, sin embargo, al momento no se ha obtenido una respuesta, por lo que llamaron a qué se atienda este tema.

“Alguien, tenemos sospecha, funcionarios federales y estatales del medio laboral, les están ayudando, vamos a comprobarlo en su momento y lo haremos público, porque no es posible que te expidan una constancia de representatividad tan rápido, en algunos casos para ellos, a nosotros nos han tardado hasta 3 meses, y en algunos casos se alteran las actas de inspección”, detalló al mencionar algunas irregularidades.

Los casos detectados incluyen cinco empresas, que estiman tengan poco más de mil 500 trabajadores: una alemana, una española, una coreana y dos queretanas, en donde se ha hecho uso de un “viejo modelo sindical” mediante “extorsión” y “amenazas”, ya que incluso dijo hay amenazas documentadas contra empresarios, como en el caso de un directivo coreano.

“Hay 120 denuncias de trabajadores por firmas falsas. Y esperamos que la fiscalía ya actúe de manera pronta, haga una investigación, reactive la carpeta o no sé cómo está la carpeta, tengamos una respuesta porque no puede ser que 120 trabajadores denunciaron que les falsificaron su firma y no está pasando nada”.