PAN Querétaro inicia renovación interna con miras a 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro arrancó oficialmente sus Asambleas Informativas como parte del proceso de renovación de sus Comités Directivos Municipales (CDM), rumbo a los comicios de 2027, anunciaron el presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango García, y la secretaria general, Iris Alafita.

La asamblea para renovar el Consejo estatal será el 19 de octubre, mientras que en la primera y segunda semana de septiembre se realizarán las municipales, en las que se renovarán las dirigencias, mientras que el consejo nacional será el 26 de noviembre en donde se revisarán los estatutos.

La militancia subrayó que añoraba procesos internos democráticos, y aunque reconoció que podría haber mayor complejidad, puesto que implica garantizar condiciones de igualdad y libertad para todos los aspirantes, también se trata de acciones para fortalecer las estructuras al interior.

Hasta el momento, ya se realizaron tres asambleas informativas en los municipios de Amealco, Ezequiel Montes y Cadereyta, en las que el proyecto fue bien recibido.

De igual forma, compartió que rumbo a la asamblea nacional, ya se está trabajando en una iniciativa para reformar los estatutos, en torno a la facilidad para los procesos de afiliación, y que solo baste una manifestación para que quede afiliado, sin mayor requisito.

“Estamos proponiendo la eliminación de los requisitos para que sólo con la manifestación de voluntad de cualquier ciudadano sea suficiente para el ingreso a nuestra institución apertura total en la afiliación al partido”.

Ante las críticas surgidas en torno a la difusión de materiales impresos con información sobre el proyecto Batán con logos del partido, explicó que estarán defendiendo la propuesta hasta las últimas consecuencias, por lo que se dará continuidad a esta estrategia de comunicación.

Ante el planteamiento de Morena para realizar un Parlamento Abierto, comentó que se busca llevar el tema a un escenario que no corresponde, ya que a la Legislatura local, le compete la revisión en torno al esquema de financiamiento.

“Me parece que no es lo que va a resolver el tema, me parece que no es lo que va a resolver las dudas que plantea la oposición, porque las dudas se resuelven en otra arena, no en la del Congreso. La del Congreso es un tema técnico financiero estrictamente”.