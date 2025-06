Hablar bonito no es comunicar

Siguiendo con mi colaboración anterior, en la que hablábamos de lo poco que comunican los que menos hacen, quiero ahora irme al otro extremo: aquellos que hablan mucho, hablan bonito... pero no comunican nada.

Frases pulidas. Tonos bien ensayados. Palabras correctas, pero cuando terminan de hablar, uno se queda igual o más confundido que antes. Hay vendedores que repiten el guion como si lo hubieran grabado con voz de locutor de los noventa. Hay políticos que encadenan palabras con ritmo y técnica, pero sin alma ni sustancia y hay personas que dominan la forma... pero han olvidado la intención.

Porque comunicar no es adornar lo que se dice, es provocar lo que el otro siente, y para eso no basta con sonar bien. Hay que ser claro. Ser honesto. Ser humano.

He trabajado con líderes que se escudaban detrás de palabras elegantes porque no se atrevían a decir la verdad y con vendedores que querían sonar tan técnicos que terminaron siendo inentendibles.

Al final, todos se enfrentan a lo mismo:

Si no conectas, no convences.

Si no convences, no vendes.

Y si no vendes... elocuente o no, fracasaste.

Hoy más que nunca necesitamos menos palabrería y más propósito. Menos forma vacía y más fondo con sentido, y eso solo se logra cuando se entiende que comunicar es un acto de conciencia, no solo de lenguaje. Porque sí, claro que todo comunica, y cuando tu voz suena bonita... pero tu mensaje no dice nada, eso también comunica.

Porque al final, comunicar no es impresionar, es impactar. No es hablar bonito, es hacer que el otro te entienda, te sienta y te crea, y eso no solo lo enseña un curso de oratoria. lo enseña la intención con la que miras, escuchas y conectas.

Así que la próxima vez que te escuchen decir algo muy elegante… pregúntate si te están escuchando por cortesía o porque de verdad les hiciste sentir algo.

Y si no lo sabes… mira su rostro, su cuerpo, su reacción. porque ya lo sabes “Todo Comunica.”