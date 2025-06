Reportan desagajamientos en Peña de Bernal; la cierran temporalmente

El presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz, informó el cierre temporal del acceso a la Peña de Bernal como medida de prevención para los turistas, luego de que se reportaran desgajamientos en el monolito a causa de las lluvias.

El alcalde descartó que los desprendimientos hayan generado riesgos a la población, y mencionó que personal de Protección Civil mantiene un operativo en la zona para impedir el paso de visitantes en lo que se retira el material desprendido. En ese sentido, apuntó que la intención es reabrir durante este fin de semana, aunque aclaró que dependerá de las condiciones climáticas.

“En el caso concreto de la peña hemos tenido pequeños derrumbes que ya estamos limpiando, que ya estamos trabajando en ellos. El propósito es que este fin de semana reaperturemos la propia peña, si las condiciones climáticas así nos lo permiten, pero realmente no hemos tenido un gran problema o una gran afectación a nuestra población”, dijo.

Reséndiz Ramírez reconoció que se ha registrado una disminución en la afluencia turística hacia la Peña de Bernal durante la temporada de lluvias, aunque sostuvo que se trata de una situación prevista en toda la entidad.

Resaltó que, a la fecha, las precipitaciones no han generado mayores afectaciones a la ciudadanía; sin embargo, señaló que se ha reportado un aumento en la cantidad de baches y daños a las vialidades, siendo la de Tunas Blancas Bernal una de las principales afectadas.

“La verdad es que no hemos tenido grandes eventualidades, no hemos tenido problemas de inundación, hicimos un gran trabajo previo para el desazolve de canales, de arroyos, de ríos, de bordos, hicimos un desazolve previo. (…) Es el único problema que tenemos, la afectación por baches en tema viales, no tenemos nada que lamentar en tema de inundaciones, en tema de socavones, en otros temas”, expuso.