Proponen recuperar proyecto Acueducto III, ante dudas sobre el Batán

Ante las dudas en torno al proyecto hídrico El Batán y la certeza de los resultados, tras el proceso de tratamiento de aguas, el diputado local de Movimiento Ciudadano Paul Ospital, planteó la posibilidad de retomar el proyecto Acueducto III.

Esto al llamar a pensar en otras opciones, en lo que refiere al esquema de financiamiento, pero también considerando que no existe un comparativo similar a nivel internacional y se requiere pensar en otras opciones “fuera de la caja”.

Recordó que la primera propuesta para resolver el problema hídrico fue el Acueducto III, que no pudo concretarse por temas políticos, cerrando esa posibilidad con el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca, quien dejará el gobierno en 2028, y que ante la falta de interés federal no logró avanzar, sin embargo, consideró que las condiciones actuales son distintas.

“Se politizó por el gobernador Menchaca o porque no le avisaron a tiempo, no se hicieron mesas de negociación a nivel federal, porque a la pasada administración federal no le importaba, pero ya hay una nueva presidenta en este país, hay nuevas condiciones, Menchaca se irá en 2028, acá esta administración acaba en 2027, entonces también puede haber otras opciones. (Acueducto III) Pudiera ser, tal vez con Menchaca está cerrado a la posibilidad de esto, aunque no le corresponde porque es de Conagua y son aguas nacionales, pero también hay que pensar fuera de la caja y retomar la política, el diálogo para llegar a acuerdos porque al final del día es un reto, no de Hidalgo o de Querétaro, sino del mundo entero el tema del agua”.

A diferencia del modelo financiero del Batán, que contempla un esquema de concesión por 30 años con pagos anuales de hasta mil 200 millones de pesos a valor actual, el legislador sugirió que “el plan A”, podría resultar más sostenible y con menor carga para las finanzas públicas si se retoman los acuerdos intergubernamentales.

Remarcó que no va en contra de un proyecto hídrico, sino a que se agoten todas las soluciones posibles, que se cuente con toda la información, que se discuta con expertos, y que no se vote con prisa.

“Ahora, habría que reglamentarlo bien, porque si no vamos a la falsedad de los parlamentos abiertos, por ejemplo, que vimos en el Congreso Federal, en donde realmente no tuvo ninguna vinculación y tenían una línea ya de cómo votar la mayoría calificada. Entonces, sí escuchar a las expertas, a los expertos, un parlamento abierto, pero que tenga naturalmente o que sea de carácter vinculante”.

Aunque se pronunció a favor de un Parlamento Abierto con carácter vinculante para que las voces de expertos y ciudadanos realmente incidan en la decisión final, también refirió que no está regulado por el Congreso local, pese a que se ha insistido en su necesidad, para todos los temas de complejidad y alto interés ciudadano.

En cuanto a la viabilidad del proyecto Batán, reconoció que técnicamente es posible, pero advirtió que aún existen muchas dudas, que de votarse por 17 diputados podría convertirse en una realidad, pero que no dejaría de ser de “alta complejidad”, al no haber ejemplos en otros países, ya que los casos de Israel, Singapur y California no son exactamente lo mismo.

Finalmente, criticó que el PAN esté partidizando el tema, ya que esto no abona a la discusión que debe realizar el Poder Legislativo.