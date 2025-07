Advierte Kuri riesgo de “datos maquillados” por extinción del Coneval

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, lamentó la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pues advirtió que para los gobiernos será más tentador “maquillar” las cifras sobre las condiciones sociales y de pobreza de la ciudadanía.

Luego de que el Congreso de la Unión aprobara la extinción del organismo —encargado de medir los índices de pobreza en México— para transferir sus atribuciones al INEGI, el mandatario estatal mostró su preocupación por la posible falta de información real, pues señaló que ello puede dar pauta a los servidores públicos a presentar datos alterados.

Consideró que la desaparición del consejo tendrá un impacto en la vida democrática que “se logró construir durante años” en el país, y que dio lugar a la conformación de organismos autónomos. Además, sobre el ahorro de recursos que argumentó Morena para extinguir al organismo, sostuvo que la austeridad debe aplicarse “en donde verdaderamente se necesita”.

Kuri González cuestionó también la efectividad del INEGI al integrar las funciones del Coneval, pues consideró que la carga extra de trabajo generará retrasos en la entrega de la información.

“Coneval te ayudaba a tener información y si dejas todo esto a una sola dependencia que va a ser el INEGI, sí creo que es sumamente complicado no tener la información lo antes posible. Por eso, y lo tengo que decir abierto, no se puede mejorar lo que no se puede medir”, expuso.