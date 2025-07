Participa Mariela Ponce Villa en foro global sobre Estado de Derecho en Polonia

La magistrada del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa, participó como única representante mexicana en el World Justice Forum 2025: Standing Up for the Rule of Law, realizado del 23 al 26 de junio en Varsovia, Polonia.

El evento fue organizado por el World Justice Project, en coordinación con el Ministerio de Justicia de Polonia y la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Reunió a delegaciones judiciales, académicas y de la sociedad civil provenientes de más de 80 países, con el objetivo de discutir temas relacionados con la democracia, la independencia judicial, el Estado de Derecho y la justicia abierta.

En una sesión privada con juezas y jueces de 22 países, la Dra. Ponce abordó el tema “Independencia judicial en México: riesgos actuales”, en la que se refirió a las implicaciones de la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024. Entre los puntos expuestos, señaló la elección de jueces por voto popular como un proceso que, según su planteamiento, careció de legitimidad democrática y generó una captura política del Poder Judicial.

También manifestó preocupaciones sobre la creación del Tribunal de Disciplina, la figura de jueces sin rostro, el debilitamiento de la carrera judicial, y el uso de narrativas estigmatizantes hacia el poder judicial por parte de actores políticos.

En una segunda intervención, la magistrada formó parte de la mesa de trabajo titulada “Coaliciones multisectoriales para fortalecer la justicia”, en la que compartió la experiencia del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro en materia de justicia abierta.

Ponce Villa expuso las acciones implementadas durante su gestión, incluyendo la institucionalización de la transparencia judicial, la creación del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial y la publicación periódica de indicadores de productividad de jueces, como herramientas para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas.