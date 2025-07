Agua: Grilla para todos

Es muy romántica la historia de los Arcos de Querétaro, Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar del Aguila, enamorado platónicamente de una monja, eso habría llevado a la construcción entre 1726 y 1738 del acueducto de Querétaro, con 74 arcos y una altura máxima de 23 metros, enamorado o no, El Marqués sabía que no había agua en Querétaro, este sistema hidráulico fue el primero, muchos años después vino el acueducto 2, sistema de trasporte y distribución de agua para el estado de Querétaro, la carencia del vital líquido es una amenaza real para los cada vez más habitantes de Querétaro.

El proyecto “Sistema el Batán” hace lo que todos los estados y países deberíamos hacer, reutilizar el agua, el crecimiento de la ciudad ha generado toboganes de concreto que lejos de facilitar la absorción del agua y posterior recarga de los mantos acuíferos, generan inundaciones y destrucción a su paso.

Gilberto Herrera, diputado federal, y sus huestes han tratado de “informar” a la gente del riesgo de que el gobierno les dé de tomar agua con caca, literalmente han hecho circular esa imagen, aquí se nota la vileza de algunos actores políticos, son capaces de mentir con tal de sembrar miedo entre la gente, explotando la más básica de las necesidades, el agua.

Me atrevo a decir que en ninguna Ciudad de México, el agua que sale de la llave es potable, al menos yo no me atrevería a tomarla, el agua que se procesara en el sistema el “Batán” tampoco será bebible, sin embargo se podrá utilizar para el campo y la industria que son los principales consumidores de agua en el estado.

La puntilla a la grilla barata, vino desde la mañanera, donde la presidenta, una científica, no solo vio viable el proyecto, sino positivo que se vaya a reutilizar el agua, como referencia en los países más avanzados como los Países Bajos, el agua se reutiliza hasta en 11 ocasiones, en Querétaro podría usarse hasta en 8 .

Veremos si el Periodicazo en la trompa, calma los ánimos en el diputado y sus seguidores, no sería la primera vez que antepone sus intereses a cuidar la imagen de la presidenta, recordemos los abucheos en la presentación del Tren México- Querétaro.

Que se debata y se decida en el congreso, que se analice y se garantice que los queretanos tendremos agua de buena calidad por muchos años más. Eso debería ser lo importante.

Por último, qué lástima por los actores de MORENA, que con tal de que no les ganaran la nota, se subieron al “tren del mame” a unos kilómetros de que este se descarrilara.

Éxito y bendiciones.