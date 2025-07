Penas de hasta 2 años de prisión por acecho, plantea iniciativa “Ley Valeria” en Querétaro

Con penas que van de 6 meses hasta 2 años de prisión, además de multas de 500 UMA y reparación del daño de mil a 2 mil UMA, es como se busca sancionar el delito de acecho en Querétaro, de acuerdo con la propuesta de reforma al Código Penal denominada “Ley Valeria”, que modifica los artículos 157 bis y 157 Ter.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Andrea Tovar Saavedra, la activista Valeria Macías y Diana Murrieta, presidenta de De Nosotras para Ellas.

El acecho, se trata de un patrón de violencia, que si no se atiende puede escalara a agresiones físicas, sexuales o feminicidios, alertó Tovar Saavedra, quien señaló que no se trata de un “capricho político” sino de una herramienta legal que permitirá actuar con anticipación, prevenir violencias y salvar vidas, por lo que invito a todas las fuerzas políticas a respaldar este planteamiento.

Este delito, es aquella acción de seguimiento reiterado (en al menos dos ocasiones) a una persona, así como la vigilancia, espionaje, el hostigamiento o la invasión de su privacidad sin consentimiento, que genera temor, ansiedad o afectaciones en su vida cotidiana, y considera agravantes hasta en una mitad de la pena cuando se ejerza por servidoras públicas o si se comete en contra de menores de edad, mujeres embarazadas, personas indígenas o en situación de vulnerabilidad.

Valeria Macías, promotora de esta ley, narró que, durante ocho años, fue víctima de acecho sin que las autoridades pudieran atender esta denuncia, por la falta de tipificación del delito, y que fuese atendido el tema hasta que llegó a una amenaza de muerte.

“Yo traté en muchos momentos de que la autoridad me ayudara, pero me decían que no había algún delito que perseguir, y teníamos el delito de acoso, sin embargo para la ley el acoso y el acecho son distintos”.