Reporta Secretaría de la Mujer más de 8 mil 400 atenciones a mujeres en Querétaro

En Querétaro, en los primeros 6 meses del año, la Secretaría de las Mujeres ya brindó más de 8 mil 426 atenciones, informó la secretaria Sonia Rocha Acosta, quien detalló que estas acciones incluyen atención psicológica, jurídica y acompañamiento integral a mujeres que han sido víctimas de distintas formas de violencia.

Del total, mil 334 atenciones corresponden a situaciones de violencia familiar, una problemática que no está ajena contener situaciones de acecho, acoso o violencia digital, por ello la importancia de que las mujeres conozcan los tipos de violencia y los canales para poder denunciar.

Por ello, la dependencia ha emprendido diferentes estrategias para la prevención, atención y seguimiento a las necesidades de las mujeres, tales como la jornada “Mujeres Aquí Contigo”, en donde se ha dado atención a 3 mil 500 mujeres en 9 jornadas de 36 programadas; pero también resaltó que se tiene la línea de emergencia 442-216-4757, activas las 24 horas los 7 días de la semana, y que al momento van 462 casos atendidos.

Otra estrategia son los 18 Centros Libres, en los municipios, que cuentan con atención especializada en psicología, trabajo social, derecho y promoción de derechos humanos, y busca ser el primer contacto con las mujeres, para promover la denuncia y atención oportuna.

“Tenemos que decir que existen hoy cada vez más tipos de violencia, obviamente el familiar es el más común, pero existen cada vez por los medios, por las redes, por todo, más formas de violentar a una mujer y que ellas sepan que eso no es común, que no está bien y que sepan a dónde pueden acudir en primera instancia”.

Asimismo, destacó la labor realizada en capacitación, en donde hay 11 mil 205 personas capacitadas en 202 talleres y capacitaciones en materia de violencia, perspectiva de género y derechos humanos.

“Nuestro tema es que no nos debe de dar miedo que los números suban, nos debe de dar miedo que las mujeres no conozcan los tipos de violencia, nos debería de dar miedo que las mujeres se acostumbren y hagan de la violencia una normalidad en sus vidas, nos debería de dar mucho miedo el que no tengamos los números”, subrayó.