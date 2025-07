Alberga Querétaro foro por las 40 horas

El estado de Querétaro albergó el quinto de los seis foros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la implementación de la jornada laboral de 40 horas, en el que participaron representantes de más de 40 organizaciones empresariales, laborales y civiles.

Desde el Querétaro Centro de Congresos, el titular de la STPS, Marath Bolaños, y el gobernador Mauricio Kuri encabezaron la inauguración del ejercicio, que durante seis horas congregó las posturas, planteamientos y opiniones de los expertos en la materia.

Durante su intervención, Bolaños López reconoció que las horas laboradas en México representan un rezago con respecto a otros países de la OCDE. No obstante, destacó que, según datos del Banco Mundial, 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, de los cuales el 80% lo hicieron a través del trabajo.

Afirmó que la reducción de la jornada laboral en otros países ha contribuido a disminuir la fatiga, los errores laborales, los accidentes, el ausentismo y conflictos entre trabajadores. En ese sentido, sostuvo que los foros realizados en distintas entidades servirán para construir la propuesta conjunta de reforma a la Ley Federal del Trabajo rumbo a su consolidación en 2030.

Marath Bolaños rechazó además que los foros se traten de una simulación, como señalaron algunas organizaciones civiles ante la supuesta exclusión de participantes.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, planteó que la reforma a la jornada laboral se aplique con criterios diferenciados por sector y tamaño de las empresas, con el fin de no afectar su productividad y competitividad.

El mandatario estatal dijo estar de acuerdo con reducir las horas de trabajo en favor del bienestar y el tiempo para los trabajadores, pero advirtió que su aplicación aplicación apresurada podría derivar en incrementos de costos, que afectarían principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales generan el 70% de los empleos formales en el país.

En el caso concreto de Querétaro, señaló que imposición de nuevas obligaciones “sin una ruta clara” podría afectar a sectores estratégicos como el de la construcción, la industria de autopartes o la manufactura de exportación.

“La dignidad del trabajo no está peleada con la competitividad, y en Querétaro queremos ambas. Sí al cambio, pero con responsabilidad. Sí a la justicia laboral, pero sin romper lo que funciona. Creemos en el diálogo tripartito, no es momento de decisiones unilaterales, es momento de construir una visión compartida, Querétaro tiene una clase trabajadora comprometida, productiva y honesta. (…) Esta es nuestra postura: una reforma sí, no nos oponemos, pero con diálogo y con un sentido económico. Hagamos una reforma que sume, no que fractura, que construya a futuro y no que lo ponga en riesgo”, expuso.