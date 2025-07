Propuesta para equiparar concubinato con matrimonio, será desechada en el Congreso de Querétaro

Una iniciativa presentada por la diputada local de Morena, Sully Yanira Mauricio Sixtos, que busca otorgar los mismos derechos legales a las parejas en concubinato que a las unidas en matrimonio, será desechada, informó el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia en la LXI Legislatura local.

Esto al dar cuenta que se trata de una de al menos 6 iniciativas en las que se ha identificado “copy paste” de otras entidades de la república, lo que señaló no implica que pueda tener aplicación al caso queretano.

“Sí hay, lo sostengo, hay iniciativas que son tipo, que son copia, que hemos visto que se han presentado digamos en producción masiva, en molde, en muchos estados por parte de los partidos políticos. Les decía que el PAN no ha presentado ninguna de esas”.

El legislador explicó que el régimen económico y jurídico de ambas figuras está claramente diferenciado en el derecho civil vigente, y que modificarlo implicaría un problema y un conflicto legal “fuertísimo”, con problemas para muchas personas.

Actualmente el Código Civil señala en su artículo 273 que “los bienes adquiridos durante el concubinato, se regirán por las reglas relativas a la comunidad de bienes”, y la propuesta es reformar esta redacción y reemplazarla por “Los concubinarios podrán acudir ante el Juzgado Familiar, Civil y/o Mixto competente de su Jurisdicción territorial, así como ante Notario Público de la demarcación territorial del Estado de Querétaro a efecto de que mediante jurisdicción voluntaria y/o comparecencia, establezcan el régimen patrimonial de los bienes adquiridos durante el concubinato, los cuales podrán ser los siguientes: I.- Separación de bienes, o II.- Sociedad Conyugal Entendiéndose que aquellos que no realicen dicho procedimiento se regirán por las reglas a la Comunidad de Bienes”.

Por ello, Vega Guerrero, precisó que, al ser un asunto económico, de realizar este cambio sería “ocioso” mantener vigente la figura del concubinato, por lo que llevaría a su desaparición, por lo que pidió no tomarse a la ligera este tipo de iniciativas, ya que afectaría a quienes están conformes con una unión legal de libertades.

“Parece que sería un debate gigantesco y que yo no estoy dispuesto a encabezar ni enarbolar, porque me parece que es algo que no ha sucedido en ninguna parte del mundo”.