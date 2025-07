La semana pasada en Hermosillo, Sonora fueron encontrados los cuerpos de 3 niñas, arteramente ejecutadas, de 11 años, las gemelas Meredith y Medelin, murieron abrazando a su hermana menor, Karla de 9 años de edad, un día antes su madre de 28 fue hallada también ejecutada.

Escribo esta columna desde el dolor, la impotencia pero sobre todo el temor, soy papá de dos niñas, y a pesar de dedicarme a comunicar y analizar noticias, estos hechos, cada vez más frecuentes, no dejan de causar escozor.

México vive en un estado de descomposición social terrible, todos los días hablamos de decenas de ejecutados, pueblos fantasmas abandonados por miedo, masacres y en general una violencia descarnada, la pesadilla comenzó en el 2006 y casi cumple 20 años.

Nuestro México se está pudriendo a un paso acelerado y ni sé si no nos damos cuenta, o no nos interesa. El homicidio de las hermanas ocurrió en el estado gobernado por el ex secretario de seguridad pública nacional, hágame el favor. Sinaloa gobernado por lo que a todas luces parece ser un narco gobierno, está a días, de cumplir un año en guerra ente la “Chapiza” y la “Mayiza”, se reportan casi 1,700 personas asesinadas en este conflicto.

¿Qué debe pasar para que digamos basta? ¿O de plano estamos tan sedados que ya no importa? Levanta más ámpula que a unos inadaptados no les alcance para vivir en la Condesa, que el homicidio de las 3 hermanas en Sonora. Y es que desde quien consume huachicol, quien evade impuestos, quien consume narco corridos y narco series, hasta quién ensalza a los capos del crimen, somos parte del problema. No se puede obviar que el insaciable apetito por drogas de una buena parte de la población de los Estados Unidos, solo fomenta que se desarrollen más y más cruentas actividades delictivas en nuestro país.

El nuevo sistema judicial, Omar García Harfuch y las fuerzas armadas tienen un gran reto, tratar de llevar paz a los hogares mexicanos.

Hoy más que nunca que dios nos bendiga.