Samsung sí preparaba ampliación en Querétaro, pero se desconoce estatus: Sedesu

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, confirmó que la empresa Samsung sí contemplaba una ampliación dentro del estado de Querétaro, pero aclaró que se desconoce el estatus del proyecto. Lo anterior, luego de que el medio surcoreano The Korea Economic Daily reportara una supuesta cancelación de la obra debido a la incertidumbre en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

El funcionario reveló que el gigante tecnológico adquirió un predio y solicitó una Manifestación de Impacto Ambiental para, aparentemente, ampliar su planta de refrigeradores. Sin embargo, puntualizó que la empresa no le ha informado a su dependencia sobre el futuro del proyecto, y enfatizó que debe ser la compañía quien que aclare la información.

“Sabíamos que había una inversión, sabíamos que hay un predio que adquirieron y sabemos que hay un proceso de solicitud de impacto ambiental. ¿Cuál es el proceso? Ellos son los que tienen que avisar, porque la nota habla de unos sensores, que yo no tenía conocimiento de que iban a ser sensores, yo sabía que iba a ser una ampliación a la planta de refrigeradores, por ejemplo. Por eso yo no puedo ni ratificar ni desmentir ninguna versión periodística porque no coincide con lo que yo tengo”, dijo.