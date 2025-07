Morena pide voto de rechazo a Batán, diputados aceptan esta línea

Tras una reunión, el Comité Directivo Estatal y los diputados de Morena en la legislatura local, acordaron una postura de rechazo hacia el proyecto el Batán, confirmó el secretario general Alejandro Pérez Ibarra, quien refirió que esto se debe a que se considera que no hay certeza en la calidad del agua y el esquema financiero.

Destacó que en esta reunión se intercambiaron puntos de vista sobre la agenda a nivel nacional y estatal, con el objetivo de promover una agenda integral al interior del legislativo. Sobre el proyecto hídrico refirió que se observan riesgos para la salud de la población, compromete recursos públicos y no garantiza la calidad de vida de los queretanos.

Ahondó que hay falta de claridad sobre la tecnología para el tratamiento de aguas residuales, y se observa el alto costo de inversión frente a la productividad de las plantas tratadoras, y la figura de asociación público-privada, que podría poner en riesgo las finanzas estatales.

“En el proyecto Batán hicimos un análisis sobre el proyecto presentado, que se les hizo llegar a los diputados, en donde de manera unánime hemos manifestado pues el rechazo, al no acompañar este proyecto”, resaltó.

No obstante, subrayó que no están cerrados a soluciones, pero bajo estos lineamientos y con el proyecto tal como se presentó, reiteró que no lo acompañarán.

Ante la ausencia de Sulli Yanira Mauricio Sixtos, Sinuhué Piedragil, Ulises Gómez de la Rosa, Homero Barrera, acotó que todos fueron convocados por la presidenta estatal, Gisela Sánchez Díaz de León, pero argumentaron problemas de agenda.

El coordinador Edgar Inzunza Ballesteros y la diputada Andrea Tovar Saavedra confirmaron este rechazo, pero aclararon que es al proyecto “tal cual se tiene en este momento”.

Inzunza Ballesteros destacó que, aunque no se le llame deuda a la asociación público-privada, el esquema implica un compromiso financiero de hasta 30 años para la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y podría convertirse en una fuerte carga para las finanzas públicas.

“Es un compromiso que costaría muchísimo y el gobierno del estado sería solidario si la CEA no puede cubrirlo”, apuntó.

Por su parte, Tovar Saavedra, indicó que persisten dudas sobre el esquema financiero, la garantía de agua para consumo humano y la tecnología que se emplearía.

“Hay observaciones en torno a las normas de salud y ambientales que aún quedan en el aire”, remarcó.

Esta misma postura se espera que sea compartida con partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.