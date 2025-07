María Juncal y “El Farru”: Embajadores del Flamenco y su amor por Querétaro

Con la presencia de diversas personalidades, Adriana Covarrubias, directora de Fundación ProArt así como parte del talento artístico, el fin de semana dio inicio la décima edición del Festival Ibérica Contemporánea, que durante 20 años ha traído a Querétaro una selección de los mejores representantes del flamenco en el mundo y, en esta ocasión no es la excepción, encontraremos clases magistrales con grandes exponentes del flamenco así como galas encabezadas por la magia de Sara Baras, María Juncal y Antonio “El Farru”.

A lo largo de los años, Ibérica se ha ganado un lugar en el cariño del público, convirtiéndose en un referente entre los festivales en Querétaro y haciendo de nuestra ciudad la capital del flamenco por unos días. Asimismo, ha permitido la visibilidad de grandes promesas en el baile y la música, quehoy por hoy, son dignos representantes del flamenco en el mundo, como Eduardo Guerrero, por mencionar un ejemplo; brinda la oportunidad para que escuelas de muestren su propuesta y, gracias a las becas, jóvenes talentos puedan prepararse.

Entre las historias que durante estos 20 años se han forjado alrededor del festival, es la de María Juncal y Antonio “El Farru”, respectivamente; quienes en varias ediciones los hemos podido ver y su labor artística los ha hecho convertirse en embajadores de Ibérica Contemporánea y uno de los talentos consentidos del público, quienes con cariño recuerdan aquel evento en la Plaza de Toros de Juriquilla en donde la tauromaquia, el baile y el canto flamenco se unieron en una noche única.

“Recuerdo que en esa ocasión nos brindaron los toros con nuestro nombre, estuvimos con María Juncal. La verdad que fue una experiencia muy bonita como todo lo que hacen en Ibérica que se supera cada año. Para mí es un gustazo estar en esta edición, compartir no sólo con los artistas sino con la gente, sobretodo me sorprende y me sigue halagando la afición que tiene la gente para venir a los cursos, para venir a los shows, el cariño y el amor que tienen al flamenco, al arte flamenco y para mí, que te puedo decir, a mí el flamenco me ha dado tanto que cuando hay gente que pide beber del flamenco aquí estamos nosotros para dárselo con todo el corazón y con toda la verdad más grande”, comentó “El Farru”.