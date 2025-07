Comparecerá exfuncionario de la UAQ en investigación sobre desvío

Eusebio Ventura Ramos, quien fungía como director de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en la gestión de Gilberto Herrera, anunció que comparecerá de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser señalado como uno de los supuestos involucrados en el caso del presunto desvío de 320 millones de pesos en la casa de estudios.

El académico, quien se desempeña como docente e investigador de tiempo completo, ofreció una rueda de prensa, en donde reconoció que su nombre se encuentra incluido en la lista de la investigación. Pese a no haber sido notificado para comparecer, informó que se presentará por su propia cuenta ante el órgano judicial federal, al asegurar que no estuvo involucrado en malversación de fondos alguna.

“En mi caso, las decisiones y actuaciones que realicé fueron siempre en cumplimiento de normas, lineamientos y procesos para la operación de proyectos de esta naturaleza y en congruencia con las atribuciones que me correspondían como director de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales, cargo que ostentaba durante el periodo referido. Las instrucciones que recibí fueron de la máxima autoridad de la UAQ y siempre las acaté dentro del marco normativo”, dijo.

Ventura Ramos aclaró que no tuvo responsabilidad técnica ni financiera sobre los contratos de la UAQ celebrados con Fonacot, Banobras y el Conacyt entre 2012 y 2018. Además, sostuvo que no formó parte de reuniones o esquemas que implicaran malversación de recursos, y que no recibió beneficio alguno de los proyectos relacionados con dichas dependencias.

“Lo hago con absoluta disposición porque confío en la justicia y tengo mi conciencia tranquila”, afirmó.

El investigador sugirió que, en caso de existir una autoría intelectual por un presunto delito, este debería investigarse en las áreas financieras de control interno y de responsabilidad técnica financiera del proyecto de la rectoría en turno y la conexión externa, es decir, las dependencias.

Puntualizó que su participación en los proyectos investigados fue parcial y temporal, sin responsabilidad directa con los mismos. Por ello, aseveró que durante su comparecencia ante la FGR, brindará toda la información que se encuentra bajo su poder y responsabilidad para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“Mi única intención es que se haga justicia y que se deslinden las responsabilidades con base en hechos, no en dichos. Mis declaraciones de hoy y las que daré ante la autoridad competente, están basadas en pruebas documentales verídicas y verificables, no en especulaciones. Estoy convencido de que este proceso de investigación al final va a fortalecer a nuestras instituciones y no a debilitarlas”, finalizó.

Cabe mencionar que la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Dinero en dos carpetas de investigación, una iniciada en diciembre de 2020 con el número FED/FECC/FECCQRO/0000765/2020 y la otra con la clave FED-FEMCC-QRO-236-2025.