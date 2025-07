Diputados de Morena van por auditoría y comparecencia por P5F; PAN revisará competencia

La bancada de Morena en la Legislatura local ingresó de manera formal una solicitud para una auditoría externa de la obra Paseo 5 de febrero, así como la comparecencia del actual secretario de Desarrollo Urbano y su extitular.

Diputaciones, regidurías e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal enfatizaron que el llamado es a la transparencia de los 7 mil millones de pesos invertidos y que, con las lluvias, han demostrado que no han dado resultados, costo que dijeron también es lo equivalente a un presupuesto anual del municipio y casi el doble del presupuesto anual de la Universidad Autónoma de Querétaro, y que, aunque se presume que ya se realizaron auditorías internas, no hay resultados claros.

“Nos hablan de que ya existen auditorías, sin embargo, no sabemos qué responsabilidad hay, si hay multas en contra de la empresa que ejecutó esta obra de 5 de febrero o si excesivamente hay opacidad”, refirió Alejandro Pérez.

Por ello, el diputado Edgar Inzunza, precisó que se ingresó un documento ante la Legislatura estatal para solicitar, con fundamento en el artículo 144, fracción III, la realización de una auditoría externa, independiente y seleccionada por el Pleno, así como la comparecencia del actual secretario de Obras Públicas, Pío X Salgado Tovar, el extitular Fernando González Salinas, y todas las personas responsables del proyecto.

También pidieron un estudio pericial de la calidad de materiales y de la obra, centrado particularmente en el cárcamo, ya que se ha demostrado que es elemento de mayor problemática, la propuesta de solución de las fallas, la entrega de toda la documentación relacionada con la licitación, costos, bitácoras, estudios hidráulicos y generadores de obra.

Una vez ingresado este documento, detallaron que tanto la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, son las instancias que deben emitir el acuerdo para poder avanzar con esta petición, que resaltaron es por toda la ciudadanía afectada. De igual forma, llamaron a las demás fuerzas políticas, a sumarse a la exigencia de transparencia y a respaldar la auditoría externa.

En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Vega Guerrero, destacó que se revisará la factibilidad y la competencia de esta petición para emitir una respuesta.

“Si legalmente nos compete, no tenemos inconveniente, pero hay que tener mucho cuidado de que tengamos argumentos y competencia para no generar una circunstancia de que se generen expectativas acerca de cuál podría ser el objetivo, pero si tenemos competencia no tendríamos problema”.