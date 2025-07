Este verano, menos pantallas y más conexión: la Ley Kuri empieza en casa

Este verano no solo llegó con calor… también con una pregunta urgente para quienes criamos, educamos y amamos con el alma a nuestras hijas e hijos:

Si en la escuela ya no pueden usar el celular,¿Qué hacemos en casa con esa pantalla que parece calmarlo todo, pero también lo desconecta todo?

Por primera vez, Querétaro da un paso valiente: la Ley Kuri, recién aprobada, prohíbe el uso de celulares en las aulas. Y lo hace por una razón tan poderosa como evidente:Porque los celulares distraen, sobreestimulan, roban la atención y deterioran la salud emocional y mental de nuestros hijos.

Porque una infancia atrapada en una pantalla… es una infancia que se pierde un poco cada día.

Pero no nos engañemos.Las pantallas no se cuelan solo en las aulas. También entran a nuestras casas, a nuestras mesas, a nuestras camas.Y muchas veces —seamos honestas— nos salvan.Cuando el calor abruma.Cuando el trabajo no para.Cuando los niños se aburren y tú solo quieres un minuto de silencio.

No es por falta de amor.Es por agotamiento.Es por ser mamá, mujer, jefa de familia y sostén emocional todo al mismo tiempo.

Pero ¿y si este verano fuera diferente?¿Y si aprovechamos esta pausa para hacer justo lo que nuestros hijos más necesitan?No entretenerlos más…Sino mirarlos más.Con tiempo real.Con conexión sin Wi-Fi.Con presencia que no se apaga con el botón de bloqueo.

¿Cómo aplicamos el espíritu de la Ley Kuri en casa?

1. Momentos sin pantallas:Declara espacios sagrados.La comida. El juego. Las noches de cuento.Sin notificaciones. Solo ustedes.

2. Reglas claras, sin culpa:No se trata de prohibir, sino de enseñar.Horarios con sentido. Contenido valioso. Supervisión amorosa.

3. Opciones que nutren:Un picnic en el patio.Pintar una playera vieja.Leer bajo una sábana con linterna.Lo sencillo es lo más memorable.

4. Sé ejemplo:Apaga tu celular también.Porque más que tus palabras…Tus actos educan.

Mamá, mujer que no se rinde...Tú que a veces sientes que no puedes más.Tú que intentas todo y aún así dudas si lo estás haciendo bien…Hoy te lo digo claro:Si estás buscando estar más presente,si estás intentando mirar más allá de la pantalla,si hoy jugaste, abrazaste, escuchaste o simplemente estuviste…vas por buen camino.

Que este verano no se trate de controlar.Sino de conectar.

Porque un niño que se siente visto no necesita gritar con una rabieta…ni esconderse tras una pantalla.

Y si hoy lo lograste —aunque sea por 10 minutos—comparte cómo lo hiciste.comparte tu caos, tu idea, tu respiro.Porque entre mujeres reales, no nos juzgamos… nos sostenemos.