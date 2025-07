Diputados piden replantear el proyecto Batán: “La ciudadanía no lo acepta”, Eric Silva

El diputado local de Morena, Eric Silva afirmó que el proyecto Batán, impulsado por el gobierno estatal, carece de viabilidad técnica y financiera y, sobre todo, del respaldo ciudadano, por lo cual su bancada ha señalado que el Ejecutivo estatal debe replantear su propuesta y abrir un diálogo para encontrar alternativas.

“La ciudadanía no acepta el esquema que se está manejando ahorita en el proyecto Batán, no están seguros de los resultados, y pues evidentemente es un proyecto que así como está, no es viable que se vote. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no lo quiere. No es un tema de diputados”, expresó.