Llama Felifer a no caer en ‘fake news’ sobre accidente en Los Arcos

El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, llamó a la ciudadanía a no caer en noticias falsas sobre el accidente ocurrido el pasado jueves en Calzada de Los Arcos. Lo anterior, luego de que en redes sociales se le relacionara con la presunta responsable del choque que cobró la vida de Mitzi y dejó con lesiones graves a su pareja.

El edil sostuvo que su supuesto vínculo con la hoy imputada se trató de una campaña de desinformación, propiciada por personajes políticos de “cierto partido” que, dijo, actuaron con “bajeza y nulidad de escrúpulos” para involucrarlo.

“Es muy bajo que la verdad ya no me sorprende de ciertos personajes políticos de ciertos partidos políticos, la desinformación, el generar noticias falsas, postear fotos, postear textos, crear historias de fantasía, de fantasmas para desinformar y tratar de sacarnos rédito político contra alguna institución, contra alguna persona, un exhorto a la gente, a la ciudadanía de no caer en fake news. Aquí en Querétaro nos hemos destacado siempre por ser personas bien informadas”, dijo.