Retrasan cirugías por falta de recursos federales

Durante el primer semestre del año, la Secretaría de Salud del estado de Querétaro se vio obligada a retrasar cirugías de traumatología y ortopedia, a consecuencia del recorte de 500 millones de pesos que el gobierno federal aplicó al presupuesto de salud para la entidad. Así lo señaló la titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón.

Aunque no detalló el número de casos, la secretaria explicó que se tratan de procedimientos que no ponen en riesgo la vida de los pacientes; no obstante, reconoció que algunos se han postergado hasta seis meses, cuando el tiempo de espera promedio es de unos tres meses.

“Hemos tenido que ir postergando cirugías que son programadas y que no ponen en riesgo la vida de la persona. Vamos, en la medida de lo posible, solventando algunas, pero otras se van postergando, sobre todo las que tienen que ver con traumatología y ortopedia, aquellos procesos degenerativos que además las prótesis son de alto costo, entonces eso lo hemos ido postergando”, dijo.

Pérez Rendón indicó que para la segunda mitad del año se prevé un panorama similar, aunque aclaró que las urgencias y cirugías mayores no se han visto afectadas. Además, resaltó que su dependencia ha implementado alternativas para manejar los atrasos, ampliando las rehabilitaciones y mejorando el control del peso de algunos pacientes.

Mencionó que el recorte federal también impactó en el monto previsto para trabajos de mantenimiento en los 198 centros de salud estatales. En ese sentido, reveló que algunos inmuebles han registrado daños menores por las lluvias, como goteras y filtraciones, aunque todos han sido subsanados a la brevedad.

Comentó que por la temporada, varios centros de salud también han reportado cortes de energía, sobre todo en el municipio de Jalpan de Serra. Sin embargo, sostuvo que la mayoría cuenta con plantas eléctricas, las cuales han evitado afectaciones.