Denuncian fabricación de delitos en la Unidad 4 de la FGE

El colectivo “Justicia y Equidad” acusó a personal de la Unidad No. 4 de la Fiscalía General del Estado de colaborar en la supuesta fabricación de delitos contra hombres, por lo cual interpusieron una denuncia contra su titular, Vianey López Hernández, ante la Fiscalía Anticorrupción.

Las integrantes del grupo aseguraron tener pruebas de al menos 7 casos en los que supuestamente, las presuntas víctimas interpusieron denuncias falsas contra hombres por abuso sexual infantil.

Sostuvieron que el órgano judicial delegó los casos a una institución de asistencia privada para atender a los menores involucrados, pero con cuestionarios a modo, “adultocentristas” y sin análisis psicológico ni peritajes para inculpar a los señalados.

“Es inaceptable que no cuenten con personal calificado para analizar y buscar la evidencia necesaria para esclarecer las denuncias recibidas, y más indignante aún que deleguen las tareas a una institución de asistencia privada que no cuenta con la autorización ni con personal calificado, ya que no tienen peritos o siquiera un psicólogo especialista en menores”, dijo Ángeles Silva, representante del colectivo.