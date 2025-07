En Querétaro programa Mujeres Bienestar busca beneficiar a 51 mil mujeres; en agosto abre registro universal

En Querétaro, el programa Mujeres Bienestar proyecta beneficiar a 51 mil mujeres, ya que a partir del 1 de agosto se abrirá el registro para la incorporación universal de mujeres de 60 a 65 años, informó el delegado Mauricio Núñez Hernández, quien remarcó que las beneficiarias recibirán de manera bimestral 3 mil pesos.

Destacó que al momento se han beneficiado a 17 mil mujeres, de 63, 64 y 65 años, lo que representa una inversión de 198 millones 600 mil pesos, cifras del acumulado en los últimos años.

“A partir del 1 de agosto vamos a arrancar con la incorporación universal del 60 a 65 años. Tenemos estimada una meta de atención, del 1 al 30 de agosto, de 51 mil mujeres”, resaltó al precisar que no hay intermediarios y se trata de un derecho.

Aunque es una cifra estimada, refirió que el 45% va a recaer en el municipio de Querétaro, seguido de otros municipios como San Juan del Río, Corregidora y El Marqués.

Para este proceso se instalarán 21 módulos de atención distribuidos en los municipios, de acuerdo con un calendario por orden alfabético, por lo que se pidió consultar las redes sociales y la página www.gob.mx/bienestar para verificar la fecha que le corresponde a su letra, así como la ubicación de los módulos más cercanos que tendrán atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

Para su incorporación se requiere que se presente la Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad), el CURP (impresión reciente), acta de nacimiento (legible), comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial), número de teléfono de contacto (celular y de casa), así como llenar el formato Bienestar.

En otros temas, al ser cuestionado sobre las críticas hacia su gestión, expresadas por el legislador Ulises Gómez de la Rosa, refirió que tiene una relación estrecha con Guanajuato, pero aseveró que no ha desatendido sus actividades.

“No me quiero pronunciar más al respecto, mi respeto para el diputado, yo no voy a ser un promotor de la discusión y del debate, mucho menos mediático, ya me reuniré con él en algún momento probablemente, para aclararle sus dudas”.