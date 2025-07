58% de los aspirantes en la UAQ fueron rechazados, pero avanzan proyectos de ampliación

Ante el próximo regreso a clases, en la Universidad Autónoma de Querétaro fueron rechazados el 58% de los aspirantes, detalló la rectora Silvia Amaya, al precisar que en este proceso se tuvieron poco más de 9 mil para ingreso en el nivel de licenciatura y solo se aceptaron menos de 4 mil.

Aunque cada facultad hizo esfuerzos para ampliar espacios, reconoció que la demanda supera por mucho la capacidad de absorción, puesto que llegan aspirantes de toda la república.

Algunas carreras como medicina, veterinaria e ingenierías son las de mayor demanda y en algunas se observan porcentajes de menor aceptación incluso hasta del 20%, mientras que en facultades con menor presión se logró aceptación de hasta un 80 o 90% de solicitantes.

“Sí hemos aumentado el número de aceptados. Sin embargo, la verdad es que no es significativo el aumento cuando ya lo vemos en global. Pues no solamente depende del presupuesto, claro que es lo esencial, pero también de los espacios, la infraestructura, y como les decía hace un momento, no significa poner más sillas, significa el compromiso de que quienes sean aceptados tengan un tratamiento y una educación que les dé los servicios, los laboratorios, los horarios, la atención que se requieren”.