Mitzi y Paola

Ambas mujeres, Mitzi de 27 y Paola de 38 años de edad, circulaban por el mismo lugar, y a la misma hora 7:12 am sobre Calzada de los Arcos, Mitzi, acompañada de su novio Martín, iba a trabajar, Paola bajaba de Milenio 3 a más se 120 km/h, ya confirmado por la FGE, en estado de ebriedad, se pasó un alto y dejó el vehículo de Mitzi y Martín, virtualmente incrustado en uno de los 74 arcos del acueducto, Mitzi murió de manera instantánea, Martín está en terapia intensiva, Paola bajó de su auto dando tumbos de borracha.

Eran las 7:30 am una hora pico, ¿y si no hubieran sido vacaciones y Paola se hubiera llevado a una familia con niños? Este caso ha indignado a la sociedad, con mucha razón, una mujer que iba a trabajar es asesinada por una que venía en vivo “del pedo”, una vez eliminado el tema de género de la ecuación, no queda más que la fría realidad de dos mujeres que se encontraron en situaciones diametralmente diferentes y que dejó a una joven muerta.

De manera irracional y en algunos casos incluso grotesca, se pretende lucrar políticamente con esta tragedia, esbirros de Gilberto Herrera utilizando imágenes de tiendas de conveniencia para culpar al gobernador de esta tragedia, cada día caen más bajo.

Nadie más puede ser responsable por lo que una persona, mayor de edad, determine hacer con su persona, Paola decidió embriagarse y salir en su auto a circular a exceso de velocidad, nadie lo decidió por ella, y así nos podemos remontar a decenas de casos, aquel famoso Mustang amarillo que era conducido a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol muy cerca de donde fue la tragedia referida y que dejó 3 jóvenes muertos y uno postrado en una silla de ruedas.

Las malas decisiones solo pueden ser evitadas por quien las toma, le queda a la autoridad municipal y estatal reforzar mecanismos para detectar gente manejando bajo los influjos de substancias, al poder legislativo le toca endurecer las penas, Felifer Macías propone que matar a alguien en un hecho de tránsito con las agravantes mencionadas, pase de homicidio culposo a doloso, es una gran idea, debemos entender que en esas condiciones el automóvil se convierte en un arma, también se deben endurecer las sanciones por manejar bajo los influjos, no sería descabellado que se pierda la licencia para conducir.

La autoridad puede endurecer las penas, incrementar el número de alcoholímetros en las calles, reforzar campañas como “conductor designado”, pero nada va a cambiar si otra Paola decide manejar estando borracha y drogada, también dio positivo a marihuana, nada va a cambiar si quien consumió alcohol, drogas o ambas, decide tomar el auto y poner en riesgo la vida de terceros y la propia, la conciencia debe venir de quien consume, lo cual es un gran reto por que el consumo lleva justamente a la inconsciencia.

Es un reto de la sociedad y de la autoridad, no nos convirtamos en estadística y no combinemos el alcohol con el volante. Por favor, por lo que más quieras.