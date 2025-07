Tras foro ciudadano sobre el Batán, colectivos señalan falta de certeza y riesgos en el proyecto; Congreso local sin fecha para discusión

Falta de certeza y riesgos en el proyecto hídrico el Batán, fueron parte de las conclusiones que arrojó el Foro Científico Ciudadano organizado por la sociedad civil, en donde la conclusión fue que no existe consenso sobre la viabilidad del megaproyecto hídrico, que persisten vacíos de información y riesgos significativos para la salud y la gestión pública, resultados que serán entregados durante próxima audiencia pública prevista para la próxima semana.

Mar Marín, del colectivo Netas Ciudadanas, detalló que fue organizado por más de 24 colectivos ciudadanos y agrupaciones académicas, que reunió a 180 personas, entre las que destacan académicos, organizaciones y ciudadanía en general. Esto, ante la falta de información suficiente y convincente, la falta de consulta adecuada y la prevalencia de preguntas sin respuesta sobre los riesgos de dicha iniciativa.

“A falta de información confiable, que no se limite a la promoción para convencimiento, sino que permita una verdadera deliberación, y a falta también de un diálogo plural, incluyente y suficiente, desde la ciudadanía impulsamos este foro como un espacio para fortalecer la toma de decisiones informada en torno a la gestión del agua”.

Señaló que se ha observado “opacidad en la toma de decisiones sobre el manejo del agua”, imposición de normas, cooptación de espacios de participación ciudadana, y el rechazo a la crítica.

Desde aspectos de toxicología, tratamiento de aguas, finanzas públicas y hasta gobernanza hídrica, fueron algunos de los rubros en los que se obtuvo información para llevar a la primera Audiencia Pública, que fue solicitada formalmente al gobernador del estado con 617 firmas.

En tanto, en el Congreso local, Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva, subrayó que al ser un tema importante no se apresurará su discusión, y se está dando seguimiento a todos los ejercicios y voces de la ciudadanía para ampliar la información que se requiere.

“Dentro de la comisión seguimos trabajando en el tema del Batán, y no va a parar hasta que lo podamos votar en el pleno. Se trata de que todos tengamos la información lo más completa posible y que entendemos al cien el proyecto para socializarlo, pero estoy convencido que irá para adelante”.

El vicepresidente Ulises Gómez de la Rosa, dijo coincidir con las conclusiones del foro, ya que no hay garantías de nada y se tienen deficiencias en el proyecto, por ello lamentó que desde el Ejecutivo Estatal no haya apertura para su modificación, ya que como está, en este momento, no es viable acompañarlo.

El querer responsabilizarlos de una futura crisis hídrica, enfatizó que es “un chantajote del tamaño del mundo”, por lo que también llamó a no utilizar este tipo de presión y narrativa política, puesto que quien resultará afectado es la ciudadanía.