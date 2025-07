Los colectivos están en su derecho de exigir la despenalización del aborto, pero Congreso no tiene la ”fortaleza” para aprobarla

El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia señaló que la exigencia de diversos colectivos, mediante amparos en juzgados de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se dictamine la despenalización del aborto en Querétaro es válida y legítima, sin embargo, como Poder Legislativo refirió que no se tiene la “fortaleza”, “solidez” y “respaldo” para aprobarla.

“Nosotros como diputados no tenemos, no creemos tener, en este momento, la solidez, el respaldo, la fortaleza de poder llevar a cabo esta despenalización del aborto, pero entendemos de leyes, y si un juzgado, si un tribunal determina eso no nos podemos oponer”, expresó.