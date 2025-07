Promesa de peatonalización del Centro Histórico sigue sin avances: Observatorio

La propuesta de peatonalización y acciones a favor de la movilidad en el Centro Histórico han sido parte de las promesas incumplidas por el presidente municipal de Querétaro, resaltó Sergio Olvera, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, quien apeló a que se recuerden estos compromisos firmados por el alcalde Felipe Fernando Macías durante su campaña.

En entrevista, Olvera recordó que en mayo del año pasado el Observatorio entregó a los entonces candidatos un documento con diversas propuestas en materia de movilidad y que el actual alcalde, incluso, incorporó mejoras al documento original, pero la mayoría de estos compromisos siguen pendientes.

“Había todavía más cosas y una de ellas es esto de la peatonalización. Sembrar más árboles, que no se nos olvide que había un proyecto de senderos caminables que iban a conectar bastantes lugares de la ciudad a través de únicamente moverse con los pies, no necesariamente bicicleta, pero no con auto, pero son todavía unas propuestas que no nos ha cumplido, incluso lo de los cruces peatonales”, refirió.