Ulises Gómez formaliza su ingreso a Morena y critica a la Jucopo

El diputado Ulises Gómez de la Rosa confirmó que ya realizó los trámites necesarios para formalizar su incorporación a la bancada de Morena en la LXI Legislatura local, luego de que se señaló que su integración no se había concretado de forma oficial.

En días pasados el diputado independiente Enrique Correa indicó que estaba a la espera de que su homólogo realizara este trámite para poder ocupar una posición en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Yo ya corrí mis trámites ante Morena, incluso hoy por la mañana realicé el registro para acudir a la reunión que se va a tener la próxima semana, el 29, con la dirigencia nacional. Yo ya solicité mi ingreso para el evento y bueno, pues finalmente nunca me he despegado ni de los principios ni de las acciones del movimiento de la Cuarta Transformación”.

Remarcó que la Jucopo para lo que ha servido es “para absolutamente nada”, lo cual subrayó no abona para combatir la parálisis legislativa, ya que no se generan reuniones ni discusiones políticas.

“La Junta de Coordinación Política para lo que ha servido es para absolutamente nada. La parálisis legislativa se ha dado justamente porque ahí en esa Junta de Coordinación Política ni se reúnen, ni discuten, ni están con la intención de hacer que el trabajo legislativo avance aquí en la Cámara de Diputados”.

Recordó que su interés, en este momento, está en sumar a la agenda de Morena temas prioritarios para la ciudadanía, como el agua, algunos proyectos de municipalización, movilidad y seguridad.

En particular, insistió en que Morena respalde la lucha por la municipalización de Santa Rosa Jáuregui y de la comunidad de Bizarrón, causas que destacó que cuentan con el respaldo de otras fuerzas como el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

Expresó su disposición de conocer la agenda de Morena para aportar desde su experiencia y fortalecer las causas sociales que representa.

“Esperamos también contribuir a los temas generales que se tengan. No conozco la agenda que haya armado o estructurado Morena, no sé si lo hicieron, pero me gustaría mucho conocerla para ver también en qué podemos abonar”, finalizó.