Alfonso Ramírez Cuellar presenta informe de actividades en Querétaro

El vicecoordinador de la bancada de Morena en la cámara de diputados Alfonso Ramírez Cuéllar presentó su primer informe de actividades en Querétaro.

Entre los puntos clave, mencionó la toma de protesta de la primera mujer presidenta, la aprobación de un presupuesto de 9.2 billones de pesos y una política social robusta, que dijo ha permitido reducir la pobreza en el país, beneficiando a más de 7 millones de personas. También resaltó una inversión significativa en infraestructura física, con casi 900 mil millones de pesos destinados a proyectos que detonan el crecimiento, especialmente en Querétaro.

Agregó que, en el gobierno actual, hay un fuerte enfoque en la sustentabilidad hídrica, por lo que se busca aumentar el uso de agua potable en áreas urbanas, y el impulso de la región de América del Norte como un nodo de innovación y empleo bien calificado, en donde se está coadyuvando.

Otro logro importante fue una reforma constitucional y legal para fortalecer el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha tomado medidas decisivas en la lucha contra la delincuencia, el huachicol, que ha demostrado una baja en los delitos de alto impacto.

En este sentido adelantó que la segunda fase es la lucha contra el cobro de piso y la extorsión, replicando el esquema exitoso implementado en la Ciudad de México.

En cuanto a las iniciativas presentadas, mencionó una reforma a la Ley Federal de Competencia, así como la participación activa en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Una de las propuestas que resaltó es la eliminación del fuero para legisladores y gobernantes, considerando que este privilegio fomenta la impunidad y la corrupción.

“Se tienen que portar bien, tienen que actuar con decencia política, con rectitud. En la Ciudad de México y Jalisco no hay fuero y no pasa nada, queremos acabar con este privilegio absurdo que es una vergüenza nacional, es una carta para cometer delitos actuar con impunidad sentirse los nuevos acaudalados los soberbios los prepotentes Y eso creo que no va con nosotros”.