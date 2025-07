La verdad no desaparece

Se fue la mitad de 2025 y la realidad sobre el tema de desapariciones en nuestro país es alarmante, 5 estados lideran la lista de más desaparecidos en 2025 y los 5 tienen tres coincidencias significativas y preocupantes.

La primera, todos son gobernados por MORENA; la segunda, los 5 hablan y presumen una presunta disminución de violencia en sus entidades, y la tercera: TODOS HAN TENIDO UN INCREMENTO ALARMANTE en las desapariciones desde que MORENA llegó a las gubernaturas de esos estados.

El lamentable ranking lo lidera CDMX, que con la llegada de MORENA a la jefatura de Gobierno se triplicó el número de desapariciones en la ciudad.

Después viene el Estado de México, segundo estado con más desapariciones en 2025 y que desde la llegada de MORENA ha registrado un incremento del 40% en este problema.

En tercer lugar, Sinaloa, que desde que es gobernado por Morena, ha. incrementado las desapariciones en un 80%.

El cuarto lugar es para Baja California que registra un 150% de incremento de desaparecidos desde que lo gobierna MORENA y después, en quinto lugar, Michoacán, con un incremento del 90%, desde que son gobernador por MORENA.

Estos terribles datos, confirman que el tema de las desapariciones no solo es un tema con tendencia negativa a nivel federal, es un tema que Morena sufre desde lo local, y es ganar elecciones no garantiza gobernanza. estos son datos, no relatos.